Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı

Galatasaray'ın 26 yaşındaki milli futbolcusu Taylan Antalyalı'nın abisi Ergün Antalyalı, Muğla'da dünyaevine girdi. Taylan, abisinin düğününde son zamanların stresini attı adeta.

Zeybek oynayan Antalyalı'nın dansta kabiliyetli olduğu yorumları yapıldı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"MİLLİ TAKIM'DAN ALINSIN"

Taylan Antalyalı, LGBT haftasında giydiği pride tişörtüyle bir kısımdan çok büyük tepki çekmişti. Taylan için, "Bir daha Milli Takım formasını giymesin" şeklinde yorumlar da yapılmıştı. Ancak futbolcuya çok sayıda destek çıkanlar da oldu.