Spor Toto 1. Lig lideri Abalı Denizlispor
'un teknik direktörü Yücel İldiz
, sezonun sonuna doğru puan kaybetme şanslarının kalmadığını vurgulayarak, "Bundan sonra hep gülen taraf olmak istiyoruz." dedi.
Ligin 29. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü Boluspor
'u konuk edecek Denizlispor, maçın hazırlıklarını Haluk Ulusoy
Tesisleri'nde, teknik direktör İldiz yönetimindeki antrenmanla sürdürdü.
Futbolcular, ısınma ve koşunun ardından top kapma çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip antrenmanı yarı alanda çift kale maçla tamamladı.
Teknik direktör Yücel İldiz, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin sonuna doğru heyecan ve stresi çok maçlara çıkacaklarını söyledi. Adanaspor
maçını kazanmalarının kendileri için mutluluk verici olduğunu anlatan İldiz, "Rakibimiz Boluspor, ligde bulunduğu konumdan dolayı maça kazanmak için çıkacaktır. Evimizdeki Boluspor maçını kazanmak istiyoruz. Sona doğru kaybetme şansımız kalmadı. Bundan sonra hep gülen taraf olmak istiyoruz." dedi.
İldiz, Boluspor'u eli boş gönderip son 5 haftaya avantajla girmek istediklerini belirtti.
Abalı Denizlispor, ligde 28 hafta sonunda 58 puan ve gol averajıyla lider durumda bulunuyor.