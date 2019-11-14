Son Dakika Haberleri: Sona Jobarteh ilk kez Türkiye'de
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Sona Jobarteh ilk kez Türkiye'de

7 saat önce

Türkiye'de ilk kez sahneye çıkacak Jobarteh, 21 Kasım'da İş Kuleleri Konser Salonunda dinleyicileriyle buluşacak.

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Türkiye'de ilk kez sahneye çıkacak Jobarteh, 21 Kasım'da İş Kuleleri Konser Salonunda dinleyicileriyle buluşacak. Müziğindeki geleneksel tınıları Afro-pop ve blues müziğiyle harmanlayan sanatçıya, perküsyon ve vokalde Mamadou Sarr, gitarda Derek Johnson, bas ve vokalde Andi Mclean, davul ve vokalde Westley Joseph eşlik edecek.


Jobarteh, Griot'ların yerel çalgısı korayı çalan ilk kadın olarak öncü bir kimliğe sahip olurken, özellikle akustik Batı Afrika müziği ve Manding tarzında şarkılarıyla tanınıyor.  Gambia'nın ilk kültür akademisi olan Amadu Bansang Jobarteh Müzik Okulu'nu 2014'te kuran Jobarteh, aynı zamanda film müzikleri de besteliyor.

Türkiye, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:48 
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