Sona Jobarteh Türkiye'de ilk kez İş Sanat'ta sahneye çıkacak

İlk albümünü 2008'de "Afro Acustic Soul" adıyla çıkaran Sona Jobarteh, 20'nci konser sezonunda İş Sanat'ın konuğu olacak.

Türkiye'de ilk kez sahneye çıkacak Jobarteh, 21 Kasım'da İş Kuleleri Konser Salonunda dinleyicileriyle buluşacak.

Müziğindeki geleneksel tınıları Afro-pop ve blues müziğiyle harmanlayan sanatçıya, perküsyon ve vokalde Mamadou Sarr, gitarda Derek Johnson, bas ve vokalde Andi Mclean, davul ve vokalde Westley Joseph eşlik edecek.

Jobarteh, Griot'ların yerel çalgısı korayı çalan ilk kadın olarak öncü bir kimliğe sahip olurken, özellikle akustik Batı Afrika müziği ve Manding tarzında şarkılarıyla tanınıyor.

Gambia'nın ilk kültür akademisi olan Amadu Bansang Jobarteh Müzik Okulu'nu 2014'te kuran Jobarteh, aynı zamanda film müzikleri de besteliyor.