Son Dakika Haberleri: Sona Yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattındaki Çalışmalar Havadan Görüntülendi

Sona Yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattındaki Çalışmalar Havadan Görüntülendi

22 dakika önce

İstanbul'un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı-Gebze banliyö hattında sona yaklaşıldı.

Sona Yaklaşılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattındaki Çalışmalar Havadan Görüntülendi, System.String[]
İstanbul'un en önemli ulaşım projelerinden olan Halkalı- Gebze banliyö hattında sona yaklaşıldı. İstasyon çalışmalarında sona gelinirken, bazı istasyonların isimlerinin tabelaları da takıldı. Hatta gelinen son durum ise havadan görüntülendi.

Marmaray'ın Halkalı Gebze hattında hizmet verecek olan banliyö hattında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kazlıçeşme-Marmaray arasında deneme amaçlı çalışmaya başlayan Halkalı-Gebze banliyo treni, günler sonra seferlerine başlayacak. Ray bağlantılarının tamamlandığı tren hattında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kartal- Pendik istasyonunda devam eden çalışmalar havadan görüntülenirken, çekilen görüntülerde ray bağlantılarının ve istasyonların büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. Projenin dev tren yolu otobanı aratmazken, çekilen görüntüler kendine hayran bıraktı. Hattın yıl sonunda hizmete girmesi bekleniyor. Öte yandan projede yeni bir gelişme de yaşandı. İstasyon duraklarının isimlerinin bulunduğu tabelalar yerlerine konulurken, tabelaların yerleştirilmesi de görüntülendi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:14 Kaynak: İHA

Marmaray, İstanbul, Gebze, Halkalı, Güncel
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