Sonbahar Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sonbahar Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Sonbahar Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sonbahar Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 15:25
Sonbahar Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sonbahar Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Özellikle sonbahar alerjisi ekim aylarında iyice reaksiyon gösterir. Ekim ayı ile birlikte sonbahar alerjisinin belirtileri ağırlaşabilir.

Özellikle sonbahar alerjisi ekim aylarında iyice reaksiyon gösterir. Ekim ayı ile birlikte sonbahar alerjisinin belirtileri ağırlaşabilir.

Sonbahar Alerjisi Nedir?

Hapşırık ve burun akıntısı ile kendini belli eden ve genellikle sonbahar aylarında ortaya çıkan bir alerjik hastalıktır. Sonbahar alerjisi pek çok kişide farklı reaksiyonlar gösterir. Özellikle ekim aylarından itibaren başlayan bir alerjik reaksiyon olan sonbahar alerjisi polenler ile birlikte daha da kötü bir hal alabilir. Sonbahar alerjisi tedavisi olan hastalık türlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla tedavisi mümkün olan bir alerjik hastalıktır.

Sonbahar Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

1) Küf

Sonbahar aylarında gerek evlerde gerekse de iş yerlerinde küflenme artmaktadır. Küflenmeler de insan sağlığı açısından olumsuz faktörler doğurmaktadır. Bundan dolayı sonbahar alerjisi reaksiyonları ortaya çıkmaktadır. Küf en büyük sonbahar alerjisi nedenleri arasındadır.

2) Tozlar

Sonbaharda evler de yine aşırı şekilde tozlanabilir. Aynı zamanda bütün mevsim olarak devam eden ev tozları solunduğu durumlarda ciğerlerde tahribata neden olabilirler. Ev tozları sonbahar alerjisinin en önemli nedenlerindendir.

Sonbahar Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Sonbahar Alerjisi Belirtileri

1) Burun Tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı sonbahar alerjisinin en önemli belirtileri arasındadır. Polenlerden ve küflerden dolayı kişide burun tıkanıklığı ve bunun yanında hapşırık da seyredebilir. Burun tıkanıklığı sonbahar geçene kadar devam edebilir. Bu durumda da sonbahar alerjisinden şüphelenilebilir.

2) Kokuda Azalma

Kokuda azalma sonbahar alerjisinde sıklıkla görülebilen bir durumdur. Kokuda azalma gözlemlendiği gibi aynı zamanda tat almaktan da yine azalma meydana gelebilir. Bazı ağır sonbahar alerji reaksiyonlarında ise tat alma duyusu tamamen kaybolabilir. Bu durumda da yine sonbahar alerjisinden bahsedilir.

3) Yüzde Ağrı

Sonbahar alerjisi olan kişilerde yüzde ağrı meydana gelmektedir. Özellikle burun ve sinüs kısmında bir doluluk hissetme ve bu bölgede hissedilen ağrılar bu alerjinin en önemli belirtileri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla yüzde ağrı önemli bir belirti olarak bilinir.

Sonbahar Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Zencefil

Zencefil sonbahar alerjisi için en sık kullanılan tedavi seçenekleri arasındadır. Zencefil besin değerleri açısından oldukça zengindir. Düzenli zencefil tüketimi özellikle sonbahar aylarında alerjik reaksiyonların azalmasını sağlamaktadır. Toz ya da nane şeklinde zencefil tüketilmektedir.

2) Tuzlu Su

Tuzlu su alerjik reaksiyonları vücuttan uzaklaştırır. Özellikle burun tıkanıklığı gibi sonbahar alerjisi belirtilerinde tuzlu su çok iyi gelmektedir. Tuzlu su gargara şeklinde de kullanılmakta. Bu şekilde solunum yolları ve boğaz bölgesi temizlenmektedir. Boğaz kaşıntısını da yine tuzlu su geçirir.

3) Çörek Otu

Çörek otu biyotin içermektedir. Aynı zamanda içerisinde yoğun miktarda da E vitamini olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla çörek otu tüketerek sonbahar alerjisi reaksiyonları ortadan kalkar.

Sonbahar Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Sonbahar alerjisi tedavisi genellikle bitkisel yollardan yapılmaktadır. Özellikle alerjik reaksiyonlara karşı olarak da bir takım antibiyotik ilaçlar da verilmektedir. Burun tıkanıklığına yönelik otrin burun spreyleri doktor tarafından verilir. Bu şekilde sonbahar alerjisi reaksiyonları en az seviyeye indirilir. Sonbahar alerjisi tedavisinde en sık kullanılan tedavi yöntemleri genellikle bitkisel tedavidir.

Sonbahar Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sonbahar Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Burun Tıkanıklığı, Zencefil, Sonbahar, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Sonbahar Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sonbahar Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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