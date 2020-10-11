Sonbahar aylarında salon bitkilerinin bakımına dikkat - Son Dakika

- Sonbahar aylarında salon bitkilerinin bakımına dikkat

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 30 yıldır çiçekçilik yapan Mustafa Serkan Güleçoğlu, sonbahar mevsiminde salon bitkilerinin bakımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sonbahar mevsimiyle birlikte salon bitkilerinin bakımının ve kurulacakları yerlerin çok önemli olduğunu anlatan Güleçoğlu, salon bitkilerinin bakımının titizlikle yapılması gerektiğini söyledi. Sonbahar mevsiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konun saksı değişimi olduğunu belirten Güleçoğlu, "Sonbahar mevsimiyle birlikte saksı değişimleri başlıyor. Öncelikle bulundukları saksının küçük gelmesi durumunda o bitkileri başka bir saksıya alıp ardından toprağını değiştirmek en önceli konuların başında gelmektedir. Baktığımız bitkilerin yerleri de tabi ki çok önemlidir. Dışarda açık alanda ise mutlaka bu çiçeklerimizi kapalı bir alana alıp oda sıcaklığında korumamız gerekiyor. Salon çiçeklerine verilen su da çok önemlidir. Daha önce yaz mevsimi olduğu için günlük 3 veya 4 bardak su veriliyorsa, sonbahar mevsiminde 1 bardak vermek ve yapraklarından nemlendirme yöntemiyle su verilirse daha sağlıklı olacaktır" dedi.

"Solan yapraklar koparılmalıdır"

Solan yaprakların da salon bitkilerinin büyümesini engellediğini aktaran Güleçoğlu, "Solan yaprakları mutlaka budayarak koparmamız gerekiyor. Zaten salon bitkisinin yanmasının tek nedeni fazla su verilmesidir. Salon bitkileri genel olarak tropikal çiçekler olduğundan yaprakların uçlarının kesilmesiyle verilen su da azaltıldığında gereken nem sağlandığında çiçekler daha güzel olacaktır" diye konuştu.