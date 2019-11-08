Son Dakika Haberleri: Sonbahar Denizli'de bir başka güzel
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Sonbahar Denizli'de bir başka güzel

6 saat önce

Sonbahar Denizli'de bir başka güzel Sonbaharın kendisini hissettirdiği Denizli'de kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyorDENİZLİ - Sohbaharın kendisini hissettirdiği Denizli'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sonbahar Denizli'de bir başka güzel

Sonbaharın kendisini hissettirdiği Denizli'de kartpostallık manzaralar ortaya çıkıyor

DENİZLİ - Sohbaharın kendisini hissettirdiği Denizli'de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sonbaharın gelmesi ile Denizli'de ortaya çıkan manzaralar, izleyenleri kendisine hayran bırakıyor. Kentin özellikle doğası dikkat çekerken, eski yapılar ile ağaçların birleşmesi izleyenleri mest ediyor. Güney ilçesinde bulunan şelale özellikle hafta sonraları fotoğraf tutkunlarının değişilmez adresi oluyor. Çal ilçesinde bulunan tarihi Hançalar Köprüsü de doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk adresleri arasında yer alıyor. Sonbaharın tüm renkleri Denizli'nin genelinde görülüyor.

İhlas Haber Ajansı ekipleri Denizli'de Sonbahar manzaralarını havadan görüntüledi.

Sonbahar Denizli'de bir başka güzel

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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