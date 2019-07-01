Sonbahar Geçili İFW'te Podyumda

İstanbul Moda Haftasında bir çok Modacının Defilesinde yer alacak olan Güzel Manken, Düzgün Fiziğini Spor Yaparak ve Doğru Beslenerek Fit Tuttan Başarılı Manken,İşinde Profesyonelce Çalıştığını ve bu neden lede Modacılar Tarafından Özelikle Tercih edildiği Seçkin Tasarımcılar tarafından belirtildi.

İşini Çok Sevdiğini hatta İşine Aşık olduğu belirten Sonbahar Geçili, En büyük Hedefinin Victora Secret Meleği olarak bir gün ilk Türk Manken olarak Melekler arasında yürümek istediğini belirtti..