Sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor - Son Dakika

Sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor

Sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor Erzincan'da sonbahardan kışa geçişte dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

Sonbahar ile renk cümbüşü yaşanıyor ERZİNCAN - Erzincan'da sonbahardan kışa geçişte dağlarda renk cümbüşü oluşturan ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü. Erzincan - Gümüşhane sınırında Ahmediye mevkiinde dağlar başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde sonbaharla oluşan doğal güzellikler, seyrine doyumsuz manzara sunuyor. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan farklı türdeki ağaçların yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararıp dökülmeye başladı. Sarı, kırmızı, mor ve yeşil renklere dönüşen ağaçlar, göz alıcı güzellikleriyle görenleri büyülüyor. Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı renk katıyor. Dağlarda görülen rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor. Rengarenk dağları izlerken keyif aldıklarını dile getiren vatandaşlar, "Buralar gezip görülecek yerler. Sonbaharda yapraklar sararmaya başladı ve her ağaç ayrı bir renk aldı." dedi. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğaseverlerin ilgisini çekerken, bölge fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi.

Son Dakika

Kendini din alimi olarak tanıtarak, kadınları cinsel ilişkiye zorladı! Kayda aldığı görüntülerle şantaj yapmış

Balotelli, gündem olan gol sevincini ilk kez anlattı! Her şeyi önceden düşünmüş

Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez görüntüledi

Taliban'ın radarına 21 bin saf altından oluşan ünlü Baktriya hazinesi girdi! Her yerde onu arıyorlar

BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin çıktı

Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti

5 saat boyunca rehin tutulup boğazı kesilen usta, kurtuluş anını anlattı: Takla atmasaydım her şey bitmişti

Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Türkiye'deki 13 yanardağ aktif olabilir mi?" sorusunu cevapladı: Ege'deki volkanlar için durum tehlikeli