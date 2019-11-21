Sonbahar karpuzları hasat edildi

Doğu Anadolu Bölgesinin Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da, Sonbahar Karpuzunun hasadına başlandı.



Iğdır merkez Oba köyünde örnek çiftçi olarak bilinen Alican Açkan, Sonbahar Karpuzu yetiştirdi. 500 metrekare alan üzerinde Sonbahar Karpuzu yetiştirerek bir ilke imza atan Akçan, yetiştirdiği organik karpuzların hasadına başladı.



Yaklaşık 4 ay önce 500 metrekare alana karpuz ektiğini belirten Örnek çiftçi Alican Akçan, "Dede baba tohumlarımızla karpuz ekimi yapıyorum. Bu senede bir ilke imza atmak istedim. 4 ay önce 500 metrekare alana sahip serada karpuz ektim.



"Başarılı oldum verim aldım"



Bunu yapmamdaki amaç, canı karpuz çeken yaşlı, hasta, ve hamile kadınların taleplerini karşılamak. Onun için deneme ekimi yaptım ve başarılı oldum. İnşallah seneye 4 dönümlük daha geniş alanda modern bir şekilde karpuz yetiştireceğim" dedi.



Iğdır'da hava sıcaklığının -3 dereceye düşmesine rağmen serada yetişen karpuzlar aroma ve doğal tadını koruyor. - IĞDIR