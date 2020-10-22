Kadın ve erkek giyim markası DeFacto sonbahar-kış kadın mont koleksiyonunu görücüye çıkardı. Klasikleşmiş koyu renklerin yanı sıra sıcak tonların da kullanıldığı tasarımlarda pembe, yeşil, sarı ve kırmızı hakimiyeti dikkat çekiyor.

Kadın ve erkek giyim markası DeFacto, sonbahar-kış kadın mont koleksiyonunun satışa çıktığını açıkladı. Koleksiyondaki ürünlere mağazalardan, markanın internet sitesinden ve mobil uygulamadan ulaşılabileceği aktarıldı. Parçalarda, siyah, lacivert, haki gibi alışılagelmiş tonların yanında pembe, yeşil, sarı ve kırmızının da hakim olduğunu belirtildi. Uzun ve kısa olmak üzere farklı boy ve modellerde tasarlanan montların, serin günlerin kurtarıcısı olacağı ifade edildi.

SERT HAVALARA YUMUŞAK DETAYLAR

Markadan yapılan yazılı açıklamada, "Şapka ve yakalarda kürk detayları kullanılan tasarımlarda hem rahat hem de elegan bir stilin öncüsü olarak dikkat çekiyor. Bu sezonun yükselen trendi yumuşacık pelüş montlar ise koleksiyonda her giyim tarzına uygun modeller ve geniş renk alternatifleri ile öne çıkıyor" denildi.