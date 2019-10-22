Sonbahar-kış sezonunun trend parçaları Boyner'de

Boyner, sezon trendlerinden oluşan sonbahar-kış koleksiyonu ile fark yaratmaya devam ediyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şehirli ve modern kadınların günlük yaşantılarına eşlik eden Boyner, sunduğu zengin seçeneklerle sezona sıcaklık ve şıklık katıyor.

Sezon favorisi çekici leopar desenler, sezon renklerinden biber kırmızı, bordo ve pudra pembe elbise ve kazaklar, biker montlar, ekose desenli ceket ve pantolonlar, baskılı sweatshirt'lerle kadınlar, hem gündüz hem de gece etkileyici bir stil yaratıyor. Sezonun trend parçaları arasında yer alan bluzlar, zarif elbiseler, jean gruplar koleksiyonda kombinleri tamamlayan diğer parçalar olarak dikkati çekiyor.

Boyner özel tasarım ekibi tarafından tasarlanan Fabrika ve Limon Company gibi markaların sezon trendlerini yansıtan yüzlerce seçeneğin yanı sıra Aeropostale, Benetton, Tommy Hilfiger, Guess, Levi's, Loft, Mavi, İpekyol, Twist, Koton, Vero Moda, Only ve U.S. Polo Assn. gibi markaların birbirinden kaliteli ve şık ürünleri Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de modaseverleri bekliyor.