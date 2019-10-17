Son Dakika Haberleri: Sonbahar konserleri
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Sonbahar konserleri

1 saat önce

Yaz boyunca renkli konserlere ev sahipliği yapan mekan, sonbaharda da Bayhan Prodüksiyon'un organize ettiği konser serisiyle müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Sonbahar konserleri, System.String[]

Yaz boyunca renkli konserlere ev sahipliği yapan mekan, sonbaharda da Bayhan Prodüksiyon'un organize ettiği konser serisiyle müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında bu akşam Rus piyanist Evgeny Grinko sahnede olacak. 18-20 Ekim'de ise Rolling Stones Dergisi'nin "100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali" listelerinde yer verdiği Selda Bağcan hayranlarıyla buluşacak. Konserler 22 Ekim'de Selami Şahin & Linet, 23 Ekim'de Göksel ile devam edecek. Finali 21-24 Ekim tarihlerinde vereceği konserlerle Yıldız Tilbe yapacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:52 
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