Sonbahar konserleri

Yaz boyunca renkli konserlere ev sahipliği yapan mekan, sonbaharda da Bayhan Prodüksiyon'un organize ettiği konser serisiyle müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. Etkinlik kapsamında bu akşam Rus piyanist Evgeny Grinko sahnede olacak. 18-20 Ekim'de ise Rolling Stones Dergisi'nin "100 Yılın En İyi 100 Kadın Vokali" listelerinde yer verdiği Selda Bağcan hayranlarıyla buluşacak. Konserler 22 Ekim'de Selami Şahin & Linet, 23 Ekim'de Göksel ile devam edecek. Finali 21-24 Ekim tarihlerinde vereceği konserlerle Yıldız Tilbe yapacak.