Son Dakika Haberleri: Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvasında Yayla Kılınçlıspor takımı şampiyon oldu.

Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası Sona Erdi, System.String[]
Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvasında Yayla Kılınçlıspor takımı şampiyon oldu.

Kaş Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası, 14 takımın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) voleybol oyun kurallarının uygulandığı karşılaşmalar, katılım sayısına bağlı puanlama ya da eleme usulüne göre oynandı. Kazanılmış 2 set alan takım galip ilan edilirken, yarı final ve final maçında kazanılmış 3 set alan takım galip oldu.

Kaş Spor Salonunda yapılan turnuvanın finalinde Kaş Yayla Kılınçlıspor, Elmalı Paşamspor'u 3-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu. Kaş Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Demre Belediyespor üçüncülüğü elde etti. Bir ay süren turnuva sonunda, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaş Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Öztürk şampiyon takım Yayla Kılınçlıspor'u kutlayarak, turnuya katılan tüm takımlara teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Antalya, voleybol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı Camiden Çıkan Yaşlı Adam, Soluk Borusuna Yapışan 'Lokum' Nedeniyle Öldü

Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti Ersun Yanal: Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye Gelmemesi İçin Bir Neden Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 14:58:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sonbahar Kupası Voleybol Turnuvası Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]