Son Dakika Haberleri: Sonbahar modasında bohem rüzgarı esecek
Son Dakika Güncel Haber

Sonbahar modasında bohem rüzgarı esecek

3 saat önce

DEFACTO'nun bu sezon için hazırladığı koleksiyonda çiçek desenleri ve etnik baskılardan oluşan bohem parçalar ön plana çıktı.

Sonbahar modasında bohem rüzgarı esecek, System.String[]
DEFACTO'nun bu sezon için hazırladığı koleksiyonda çiçek desenleri ve etnik baskılardan oluşan bohem parçalar ön plana çıktı.

Soğuk mevsimde bohem stiliyle muhteşem görünmek isteyen kadınlar için DeFacto, 2019-2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu içerisinde bohem serisini beğeniye sundu. Kahverengi ve mürdüm renklerinin ağırlıklı olduğu koleksiyonda bluzlardan gömleklere, elbiselerden eteklere, slopetlerden pantolonlara kadar birçok alternatif yer alıyor. Çiçek desenli elbiseler, bohem ve kış arasındaki dengeyi kuruyor. Kadife ve süetlerin ön plana çıktığı koleksiyon, çizme ve botlarla kombinlenebiliyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi
Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi Belediyesi 2 yıldır CHP'de olan Küçükkuyu'da villa yapımı için 2.5 milyon ağaç kesilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:12:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sonbahar modasında bohem rüzgarı esecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]