Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi - Son Dakika

Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi

ONOK Okçuluk Kulübü'nün düzenlediği Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda gerçekleşti.

Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi, System.String[]

ONOK Okçuluk Kulübü'nün düzenlediği Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda gerçekleşti.

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Belediyespor Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması'na 14 kategoride 168 sporcu katılım sağladı. İzmir, Kütahya, Balıkesir ve Ankara'dan 14 kulübün katıldığı yarışma korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Türkiye rekoru kırıldı

7-8 yaş, 9-10 yaş, 11-12 yaş, 13-14 yaş ve büyükler kategorisinde 65 yaşa kadar 168 sporcu dereceye girebilmek için yarıştı. Yarışmada 9-10 yaş klasik yay bayan kategorisinde Türkiye rekoru kırıldı.

"Hedefleyen insan için engel yoktur"

ONOK Okçuluk Spor Kulübü Başkanı, Paralimpik Milli Sporcu ve Antrenör Handan Biroğlu yaptığı açıklamada, "Okçuluk bir savaş sporu olmasının yanında bedeni terbiye eden, insana meziyetler kazandıran, vücutta denge ve koordinasyonu sağlamada etkili, yetenek ve beceriyi artıran fiziksel ve zihinsel spordur. Okçuluk kullanılan ekipmanlar nedeniyle kendine ve çevresine karşı özenli ve dikkatli olmayı öğretir. Her yaştan insanın ilgilenebileceği engelsiz spordur. Hedefleyen insan için engel yoktur. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından covid-19 etkisinde riski az olan nadir sporlardan biri olan okçuluğu yaygınlaştırarak geçmişle gelecek arasında sağlam köprüler kurmak istiyoruz.

Bilgisayar başında çok vakit geçiren yeni neslin dik duruş temin edememesi, hareketlerinde esneklik ve zarafetin azalması, hareketsiz ve fast food ile beslenen çocuklarda depresyon oranında ve şiddet eğiliminde artış, kendine güveni az, stresle baş etmede yetersiz kalan gençlerimizi okçuluk sporu ile tanıştırmak ve yarışmalara teşvik etmek istiyoruz.

Okçuluğu hak ettiği yere getirmek için yarışmalar ile sporumuzu duyurmak ve geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. Sonbahar güneşi ve yeşilinin birleştiği güzel bir günde heyecanlı, sevinçli, yeni deneyimler kazandığımız güzel bir yarışma oldu. Sonbahar Okları Okçuluk Yarışmasına katılan, derece yapan sporcularımıza, emek veren antrenörlerimize yarışma düzenlememizde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Lütfü Yılmaz: "Spora ve sporcuya kapımız her daim açık"

Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz da, "ONOK Okçuluk Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen Sonbahar Okları Okçuluk Yarışmasına Gölbaşı Belediyespor Kulübü olarak ev sahipliği yaptık. Gölbaşı Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezimizin futbol sahasında düzenlenen yarışma Gölbaşımıza renk kattı. Bizler de uluslararası yarışmalara katılarak dereceler elde etmiş sporcularımızın Gölbaşı'nda ki heyecanına eşlik ettik.

Gölbaşı'nda ata sporumuza ev sahipliği yapmış olmaktan onur ve gurur duyduk. ONOK Okçuluk Kulübü'ne ve yarışmaya katılım sağlayan tüm kulüp ve sporculara şükranlarımı sunuyorum. Ata sporlarımızı yaşatmak adına spora ve sporcuya her daim kapımız açıktır.

Her alanda ve her yerde bizlerden desteğini eksik etmeyen Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Şimşek'e de teşekkürü bir borç bilirim.

Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde yine hep beraber bir arada olabileceğimiz, nice sevinçleri birlikte yaşayabileceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle" şekline konuştu.

Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının takdim edilmesinin ardından son buldu. - ANKARA

Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi
Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi
Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi
Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi
Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi
Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi

Gölbaşı Belediyespor, Sonbahar, Okçuluk, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir Yolcu minibüsünde pes dedirten görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Kadıköy'de galericilerden araçları için kilimli, paspaslı dolu önlemi İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi
Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi Dolu yağışı hayatı felç etti! O anlar vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi         
15:46
Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek         
15:27
Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti Boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp aynı tüfekle intihar etti         
14:59
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı         
14:26
İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler         
13:06
Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar         
12:32
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü         
11:54
Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi?         
11:44
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 16:10:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei