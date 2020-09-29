Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda düzenlendi

ONOK Okçuluk Kulübü'nün düzenlediği Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması, Gölbaşı'nda gerçekleşti.

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Belediyespor Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması'na 14 kategoride 168 sporcu katılım sağladı. İzmir, Kütahya, Balıkesir ve Ankara'dan 14 kulübün katıldığı yarışma korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Türkiye rekoru kırıldı

7-8 yaş, 9-10 yaş, 11-12 yaş, 13-14 yaş ve büyükler kategorisinde 65 yaşa kadar 168 sporcu dereceye girebilmek için yarıştı. Yarışmada 9-10 yaş klasik yay bayan kategorisinde Türkiye rekoru kırıldı.

"Hedefleyen insan için engel yoktur"

ONOK Okçuluk Spor Kulübü Başkanı, Paralimpik Milli Sporcu ve Antrenör Handan Biroğlu yaptığı açıklamada, "Okçuluk bir savaş sporu olmasının yanında bedeni terbiye eden, insana meziyetler kazandıran, vücutta denge ve koordinasyonu sağlamada etkili, yetenek ve beceriyi artıran fiziksel ve zihinsel spordur. Okçuluk kullanılan ekipmanlar nedeniyle kendine ve çevresine karşı özenli ve dikkatli olmayı öğretir. Her yaştan insanın ilgilenebileceği engelsiz spordur. Hedefleyen insan için engel yoktur. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından covid-19 etkisinde riski az olan nadir sporlardan biri olan okçuluğu yaygınlaştırarak geçmişle gelecek arasında sağlam köprüler kurmak istiyoruz.

Bilgisayar başında çok vakit geçiren yeni neslin dik duruş temin edememesi, hareketlerinde esneklik ve zarafetin azalması, hareketsiz ve fast food ile beslenen çocuklarda depresyon oranında ve şiddet eğiliminde artış, kendine güveni az, stresle baş etmede yetersiz kalan gençlerimizi okçuluk sporu ile tanıştırmak ve yarışmalara teşvik etmek istiyoruz.

Okçuluğu hak ettiği yere getirmek için yarışmalar ile sporumuzu duyurmak ve geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz. Sonbahar güneşi ve yeşilinin birleştiği güzel bir günde heyecanlı, sevinçli, yeni deneyimler kazandığımız güzel bir yarışma oldu. Sonbahar Okları Okçuluk Yarışmasına katılan, derece yapan sporcularımıza, emek veren antrenörlerimize yarışma düzenlememizde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Lütfü Yılmaz: "Spora ve sporcuya kapımız her daim açık"

Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Lütfü Yılmaz da, "ONOK Okçuluk Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen Sonbahar Okları Okçuluk Yarışmasına Gölbaşı Belediyespor Kulübü olarak ev sahipliği yaptık. Gölbaşı Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezimizin futbol sahasında düzenlenen yarışma Gölbaşımıza renk kattı. Bizler de uluslararası yarışmalara katılarak dereceler elde etmiş sporcularımızın Gölbaşı'nda ki heyecanına eşlik ettik.

Gölbaşı'nda ata sporumuza ev sahipliği yapmış olmaktan onur ve gurur duyduk. ONOK Okçuluk Kulübü'ne ve yarışmaya katılım sağlayan tüm kulüp ve sporculara şükranlarımı sunuyorum. Ata sporlarımızı yaşatmak adına spora ve sporcuya her daim kapımız açıktır.

Her alanda ve her yerde bizlerden desteğini eksik etmeyen Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Şimşek'e de teşekkürü bir borç bilirim.

Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde yine hep beraber bir arada olabileceğimiz, nice sevinçleri birlikte yaşayabileceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle" şekline konuştu.

Sonbahar Okları Okçuluk Yarışması dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarının takdim edilmesinin ardından son buldu. - ANKARA