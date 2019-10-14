Son Dakika Haberleri: Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Son Dakika Güncel Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk

Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk

1 saat önce

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli mevkisi, sonbahar mevsiminde oluşan rengarenk görüntüsü ile bölgeden geçen kişilere masalsı bir görsellik sunuyor.

Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk, System.String[]

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli mevkisi, sonbahar mevsiminde oluşan rengarenk görüntüsü ile bölgeden geçen kişilere masalsı bir görsellik sunuyor.

Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde sonbahar mevsiminin etkisiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Sarp bir bölgeden geçen yolun her iki tarafında bulunan ağaçlar bugünlerde yeşil, sarı ve kahverengi tonlarından oluşan bir manzara sunuyor. 2 bin 10 metre rakımlı bölgede mevsimin etkisi ile renk değiştirerek kendilerini kışa hazırlayan ağaçlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geliyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu alandan geçenler, bu manzarayı görüntülemeyi ihmal etmiyor.Zorlu yolları ile aynı zamanda sürücülere farklı bir deneyim yaşatan bölgede, sonbahar ayında yolculuk etmenin güzelliği dikkat çekti. Rengarenk ağaçların arasından uzanan kıvrımlı yollarda ilerleyen araçlar, havadan da görüntülendi. Bölgeden geçerken durarak bu güzelliği yakından görmek isteyenler, " Türkiye'nin her bölgesi, her mevsim ayrı güzel. Saklı kalan bu bölgeyi de doğa severlerin mutlaka görmesi gerekir. Doğanın renkleri insana huzur veriyor" dedi.


İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz, Suşehri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:25 Kaynak: DHA
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