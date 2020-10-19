Sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları'nda foto safari yapanların sayısı artıyor - Son Dakika

Sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları'nda foto safari yapanların sayısı artıyor

19.10.2020 15:25
Sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları'nda foto safari yapanların sayısı artıyor, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sonbaharda göz kamaştırıcı güzelliğe bürünen dağlık alanlar, doğaseverler ve fotoğrafçılardan ilgi görüyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, sonbaharda göz kamaştırıcı güzelliğe bürünen dağlık alanlar, doğaseverler ve fotoğrafçılardan ilgi görüyor.

Tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçede eşsiz manzaralar arasında hafta sonunda yürüyüş yapan, kamp kuran, fotoğraf çeken doğa tutkunlarının sayısı artıyor.

Bölgede sonbahar yürüyüşüne katılan gruba öncülük eden fotoğraf sanatçısı İsmail Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel manzaralarla karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu güzelliklerin tanıtılması gerektiğini belirten Saraç, "Geçtiğimiz yıl ağaçların yapraklarına zarar veren tırtıllar nedeniyle Domaniç'te sonbahar kampı yapamamıştık. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen doğa sporu kulüpleri ve profesyonel fotoğrafçı 200 arkadaşımızla burada çok güzel iki gün geçirdik. Domaniç Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda kampımızı yaptık. Bu pandemi döneminde güzel stres atık." diye konuştu.

Oyuncu ve fotoğrafçı Hakan Karayaşar da Domaniç Dağları'nda çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Ankara'dan gelen Altın Kare Fotoğraf ve Sinema Derneğinin kurucusu Mustafa Bayram ise bölgeye daha fazla fotoğrafçı getirmek için elçilik yapacaklarını ifade etti.

İsmail Saraç, Sonbahar, Kütahya, Domaniç, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sonbahar renklerine bürünen Domaniç Dağları'nda foto safari yapanların sayısı artıyor - Son Dakika

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