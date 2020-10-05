"Sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırıyor" - Son Dakika

"Sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırıyor"

Sonbaharın sıcak geçmesi nedeniyle insanlar denize girmeye davam ediyor.

Sonbaharın sıcak geçmesi nedeniyle insanlar denize girmeye davam ediyor. Ancak uzmanlar bu mevsimde denize girmenin üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulunuyor. İç Hastalıkları Öğretim Görevlisi Dr. Dilek Calap, "Koronavirüs salgını nedeniyle insanların daha dikkatli olup solunum yolları enfeksiyonu riskine karşı kendilerini korumaları gerekir. Bu mevsimde denize girmek enfeksiyon riskini artırır" dedi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle insanlar İstanbul'da da denize girmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar sonbaharda deniz keyfi yapmanın enfeksiyon riskini artırdığı uyarısında bulunuyor. İç Hastalıkları Öğretim Görevlisi Dr. Dilek Calap, "Hava sıcaklığı gün içerisinde yüksek seyrederken geceleri oldukça düşük seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı bu durumdan etkileniyor. Gün içerisinde birkaç saat yüksek seyreden sıcaklık deniz suyunun sıcaklığını değiştirmiyor. Dolasıyla bu havalarda denize girerken biraz daha dikkatli olunmalı" diye konuştu.

Medicana International İstanbul Hastanesi İç Hastalıkları Öğretim Görevlisi Dr. Dilek Calap, "Bu dönemlerde hem hava hem de deniz suyu sıcaklığının azaldığı biliyoruz. İstanbul gibi sonbahar hava serinliğinin daha hissedilebilir olduğu illerde denize girmenin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum.  Özellikle geceleri soğuk seyreden hava sıcaklığı deniz suyunun gün boyunca soğuk seyretmesine neden oluyor. Belki hava sıcaklığının daha belirgin hissedildiği ve deniz suyu sıcaklığının yüksek seyrettiği beldelerde izolasyon kurallarına uyarak denize girmek daha doğru olur" diye konuştu.

"BU HAVALARDA DENİZE GİRERKEN DİKKATLİ OLUNMALI"

Gün içerisinde birkaç saat yüksek seyreden hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığı için yeterli olmadığını belirten Dr. Calap, "Hava sıcaklığı gün içerisinde yüksek seyrederken geceleri oldukça düşük seyrediyor. Deniz suyu sıcaklığı bu durumdan etkileniyor. Gün içerisinde birkaç saat yüksek seyreden sıcaklık deniz suyu sıcaklığını yeterince artırmıyor. Dolasıyla bu havalarda denize girerken biraz daha dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

"ÜST SOLUNUM ENFEKSİYON VAKA SAYILARI ARTTI"

"Sonbaharın gelişi ve havaların serinlemesiyle birlikte üst solunum enfeksiyon vaka sayıları arttı" diyen Dr. Calap, "Sonbaharın gelişi ve havaların serinlemesiyle birlikte üst solunum enfeksiyonu vakalarında belirgin bir artış başladı. Özellikle Koronavirüs gibi kritik bir pandemi sürecinde üst solunum enfeksiyonu vakalarının artışı sıkıntı yaratıyor. İnsanlar basit bir viral üst solunum enfeksiyonu tablosunda bile koronavirüs mü geçiriyorum şüphesiyle daha sık hastanelere gidiyor" dedi.

"KALP KRİZİ ATAKLARINI DA ARTIRIYOR"

Kısa süreli bu sıcaklıklarda, gün boyu güneş altında durup aniden sıcaklık seviyesi düşük bir denize hızlıca dalış yapmanın da risklerinin olduğunu söyleyen Dr. Calap, "Gün boyu güneş altında durup aniden sıcaklık seviyesi düşük bir denize hızlı dalış yapmak hipotansiyon atakları, bayılma, kalp krizi, kalp ritm bozulması gibi problemlerle karşılaşmamıza neden olabiliyor. Sonbaharda düşük deniz suyu sıcaklığında denize girmenin uygun olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

"BİZ GENCİZ BİZE BİR ŞEY OLMAZ"

"Kışında denize giriyoruz" diyen Resul Okuducu, "Deniz bizim için bir tutku Sarayburnu'nda doğduk, büyüdük. Türkiye'nin her yerinde denize girdim ama Sarayburnu'nun suyu bambaşka. Arkadaşlarla kışında denize giriyoruz. Yaş kış denize girmek bizim için bir yaşam tarzı diyebilirim. Buraya yakın oturduğumuz için her gün akşam 7 gibi yüzmeye geliyoruz. Uzmanlar soğuk havalarda denize girmeyin deseler de biz giriyoruz. Herhangi bir zararını görmedik bu zamana kadar. Biz genciz bize bir şey olmaz" şeklinde konuştu.


Sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırıyor
Sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırıyor
Sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırıyor
Sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırıyor
Sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırıyor
Sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırıyor

Öğretim Görevlisi, Koronavirüs, Kalp Krizi, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırıyor' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı Kabine toplantısında! Gündemde yüz yüze eğitim var Koronavirüste üçüncü dalgayı yaşayan Tahran'da ölüm ve vaka sayıları kritik seviyeye ulaştı Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim
Son Dakika: Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti Son Dakika: Galatasaray, Ahmet Çalık'ın sözleşmesini feshetti         
18:44
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün Köşeye sıkışan Paşinyan'dan eski askerlere seferberlik çağrısı: Yeniden orduya dönün         
17:42
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler         
16:45
Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı! Korkunç anlar kameraya yansıdı Sirkte gösteri yapan ayı, terbiyecisine saldırdı! Korkunç anlar kameraya yansıdı         
16:02
Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor         
15:38
Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor Star TV'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisi için final yapıyor         
15:00
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı         
14:42
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı Putin kameralar önünde Ermenistan Başbakanı'nın yüzüne telefon kapattı         
13:49
Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı         
13:34
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 18:59:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sonbaharda denize girmek üst solunum yolları enfeksiyon riskini artırıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei