Son Dakika Haberleri: Sonbaharda incir ve armut ağacı meyve verdi
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Sonbaharda incir ve armut ağacı meyve verdi

6 saat önce

Malatya'da kışa girilirken incir ve armut ağacının meyve vermesi görenleri şaşkına çeviriyor.

Sonbaharda incir ve armut ağacı meyve verdi, System.String[]

Malatya'da kışa girilirken incir ve armut ağacının meyve vermesi görenleri şaşkına çeviriyor.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet örnek ve kırlangıç Mahalleleri ile Doğanşehir ilçesine bağlı Polatdere Mahallesinde bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeni ile meyve ağaçları meyve vermeye başladı.


Kış ayına girileceği bu günlerde incir ve armut ağaçlarının meyve vermeye başlaması vatandaşların ilgi odağı oldu. Aynı zamanda Malatya'da oluşan bu mevsim değişikliklerinin kayısıyı nasıl etkileyeceği ise de şimdiden merak konusu oldu. - MALATYA

Doğanşehir, Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
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