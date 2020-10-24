Sonbaharda renk cümbüşü - Son Dakika

Ordu 'nun kırsal kesiminde bulunan ormanlar sonbaharla birlikte sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Kabadüz ilçesinde mahallelerinde sarı ve kahverengi tonlarının ağırlık kazandığı doğada adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Mahallerin etrafında bulunan irili ufaklı ormanların sonbaharla birlikte farklı tonlara bürünmesi görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı