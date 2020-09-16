Sonbaharda Termometreler 44 dereceyi gösterdi - Son Dakika

Sonbaharda Termometreler 44 dereceyi gösterdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sonbaharda da etkisini sürdüren hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da sonbaharda da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının arttığı kentte termometreler 44 dereceyi gösterdi. Kent merkezindeki vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara akın etti. Parklarda ağaçların gölgesine sığınanlardan kimi sohbet ederken kimi de uyumayı tercih etti.

"Hava sıcaklığı nedeniyle gölgelik alanlarda serinliyoruz"

Hava sıcaklığı ve maske nedeniyle bunaldığını belirten vatandaş Mahmut Etgün, "İş çıkışında hava sıcaklığı etkili olduğu için gölgelik alanlara gelip serinliyoruz. Pandemi sürecindeyiz, maskeyle birlikte bayılacak gibiyiz. İnşallah yakın zamanda bu sıcaklıklar normalle döner. Sonbahardayız ama hala yaz sıcaklığı devam ediyor" dedi.

"İnşallah iklim mevsim normallerine döner"

Sonbaharda yaz sıcaklığının sürdüğünü belirten vatandaş Mustafa Küçük, "Sonbahardayız. Hava sıcaklığı devam ediyor. İnşallah korona virüsten de bir an önce kurtuluruz. Sıcaklık nedeniyle parklara ve ağaçlık alanlara gelip serinlemeye çalışıyoruz. Bugünde hava sıcaklığı 44 derecedir. Asfalt yanıyor. İnşallah iklim mevsim normallerine döner" şeklinde konuştu.

Vatandaş Sedat Çiftçi ise, "Hava çok sıcak. Bu sıcaklıklar bitmek bilmiyor, etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kilimimizi alıp gelip parklara ağaç altında serinliyoruz. İnşallah yağmur yağarda biraz serinleriz" diye konuştu.