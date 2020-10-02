Sonbaharın favori parçaları; gömlek ceketler oldu - Son Dakika

Son dönemlerde yeniden küresel çapta moda olan, 90'lı yılların vazgeçilmezlerinden 'gömlek ceketler' hem romantik hem sofistike, aynı zamanda spor ve şık bir görünüm elde etmek isteyenleri bekliyor. 2020 Sonbahar-Kış sezonu için özel gömlek ceket koleksiyonu oluşturan DeFacto, 'Gömlek Ceket' sahibi olmak için 5 geçerli nedeni açıkladı.

DeFacto'nun 2020 Sonbahar – Kış sezonu için özel olarak hazırladığı, gardıropların olmazsa olmazlarından 'gömlek ceketler' vitrinlerdeki yerini aldı. Son zamanlarda popülaritesi giderek artan, tişört ve ceketin birleşimi 'Shacket'lar, ünlü sosyal medya fenomeni Cemre Yılmaz'ın da tercihi oldu.

DeFacto, Gömlek Ceket'e sahip olmak için 5 geçerli nedeni şöyle açıkladı:

1.Mevsim geçişine en uygun parçalardan biri: Sonbaharda bazı günler yazdan kalma sıcaklıkta geçerken, bir yandan da kışa göz kırpıyor. Ne kalın giyinip terlemek ne de ince ve hazırlıksız bir şekilde soğuğa yakalanmamak için 'gömlek ceketler' bire bir. Mevsim geçişlerine en uygun kıyafetlerden biri olması nedeniyle bu dönemde neredeyse her gün kullanılabilir. Kışın kullanmaya devam etmek isteyenler de kaban içine giyilecek kadar hafif olması sayesinde Shacket'larından ayrılmak zorunda kalmayacaklar.

2.Bir aksesuarla fark yaratmaya imkan tanıyor: Gömlek ceketlere en çok yakışacak aksesuarlardan biri kalın kemerler. Dar paça bir pantolon, basic bir tişört, shacket üzerine siyah kalın bir bel kemeri ile çabasız şıklık mümkün.

3.Canlı ve enerjik bir parça: Mevsimlerin en romantiği sonbahar görünümüne enerji katmak için bir Shacket yeterli. İster Jean ile, ister midi elbiselerle kombinleyin; büyük ve renkli kareli gömlek ceketler enerjinizi yükseltecek.

4.İddialı renkler: Gömlek ceket denilince akla ilk önce klasik kırmızı-siyah ile yeşil-siyah-beyaz gelse de DeFacto, lavanta esintili lilalar ve pastel kiremit-kahveler ile yeni bir shacket deneyimi vadediyor.

5.Her stil ayakkabıyla mükemmel eşleşme: Gömlek ceketler güneşli günlerde düz sandaletler, yağmurlu günlerde sneakers'lar ile mükemmel bir şekilde eşleşebiliyor. Hatta ince astarlı bir elbise ve ince bir topuklu ayakkabı ile şaşırtan bir stil yakalamaya elveriyor.

Gömlek Ceket Koleksiyonu'na DeFacto'nun internet adresinden, mobil uygulamasından ve mağazalardan ulaşabileceği bilgisi verildi.