Sonbaharın renk cümbüşünün yaban yaşamla gözlemlendiği adres: "Ormanya" - Son Dakika

Sonbaharın renk cümbüşünün yaban yaşamla gözlemlendiği adres: "Ormanya"

25.11.2020 10:59
Sonbaharın renk cümbüşünün yaban yaşamla gözlemlendiği adres:

Kocaeli'de, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, sarı, yeşil ve turuncu renkleriyle fotoğraf meraklılarına doyumsuz ortam sağlıyor.

Kocaeli'de, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, sarı, yeşil ve turuncu renkleriyle fotoğraf meraklılarına doyumsuz ortam sağlıyor.

Kartepe ilçesindeki Ormanya, doğal çevresiyle 2 bin dönümlük alana yayılan meşe, akçaağaç, gürgen, kayın, ıhlamur ağaçlarının oluşturduğu orman yapısıyla ziyaretçilerine "yılın en fotojenik mevsimi"nde yaban yaşamı gözlemleme imkanı sunuyor.

Özellikle yaban yaşam alanı bölümünde geyikler, karacalar, ceylanlar, yılkı atları ve ala geyikleri yakından görme fırsatı bulan ziyaretçiler, orman içindeki doğal parklarda sonbaharın renk cümbüşü içerisinde, toplam 26 kilometrelik parkurlarda yürüyüş yapıp, bisiklet sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, AA muhabirine, yurt genelinde en fazla ziyaretçi ağırlayan doğal yaşam alanlarının başında Ormanya'nın geldiğini belirterek, doğal yaşamın korunması ve turistik amaçlı kullanımın bir araya getirildiği özgün bir model ortaya koyduklarını ifade etti.

"İnanılmaz bir renk cümbüşüyle ziyaretçilerimizi karşılamaktayız"

Alioğlu, alanın her mevsim ayrı güzelliği olduğunu ancak sonbaharın renk cümbüşüyle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattığını dile getirerek, "Alanımızda sonbaharda inanılmaz bir renk cümbüşüyle ziyaretçilerimizi karşılamaktayız. Doğa, en güzel hallerinden birini sunmakta. Ziyaretçilerimiz birçok hayvan türünü görme fırsatı buluyor." dedi.

Alanın genelde meşe ağaçlarından oluştuğunu, bununla beraber akçaağaçların sonbaharın en güzel renklerini, sarı ve kırmızı renkleri sunduğunu anlatan Alioğlu, gürgen, kayın, ıhlamur gibi ağaçların da ziyaretçilere yine farklı renkler sunduğunu kaydetti.

Alioğlu, "Büyük bir orman içinde bulunmaktayız. Alanımıza gelen bir ziyaretçimiz doğa parkurlarında bisiklete binebiliyor, dilerse bisikleti buradan kiralayabiliyor. Yürüyüş yapabiliyor, sportif olta balıkçılığı yapabiliyorlar, yeşil göl, saklı göl, kazlı göl, nilüferli göl gibi göletlerimizde fotoğraf çekebiliyor ve oradaki biyolojik çeşitliliği gözlemleme fırsatı bulabiliyorlar. Kuş gözlem alanında kuş gözlem etkinliği gerçekleştirebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Kamp alanında birçok hizmet ücretsiz sunuluyor

Karavan ve çadır kamp alanında da sıcak suyundan lavaboya, 24 saat güvenlik, karavanlar için sintine alanı ve elektriğe kadar ücretsiz birçok hizmet sunduklarını belirten Alioğlu, "Özellikle doğa fotoğrafçıları sıklıkla ziyarette bulunuyor. Hem doğa hem yaban hayatla ilgili fotoğrafları çekebilecekleri ortamlar kendilerine sunulmuş durumda. Tüm ziyaretçilerimizi sonbaharın tüm güzelliklerini görmesi için alanımıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alioğlu, Kovid-19 önlemleri alınan alanın şu an için ziyarete açık olduğunu ancak mağduriyet yaşanmaması adına kısıtlama saatlerinin dikkate alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Kartepe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sonbaharın renk cümbüşünün yaban yaşamla gözlemlendiği adres: 'Ormanya' - Son Dakika


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