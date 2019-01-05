Sondaj çalışmasında zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti
1 saat önce
Bursa'da sondaj çalışması için girdikleri 1 metre çapındaki boru içerisinde su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden ikisi hayatını kaybetti.
Bursa
'da sondaj çalışması için girdikleri 1 metre çapındaki boru içerisinde su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden ikisi hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:30
Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti
Sondaj Kuyusu 2 İşçiye Mezar Oldu
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