Son Dakika Haberleri: Sondaj çalışmasında zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti

Sondaj çalışmasında zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti

1 saat önce

Bursa'da sondaj çalışması için girdikleri 1 metre çapındaki boru içerisinde su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden ikisi hayatını kaybetti.

Sondaj çalışmasında zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti, System.String[]
Bursa'da sondaj çalışması için girdikleri 1 metre çapındaki boru içerisinde su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden ikisi hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:30 

Bursa, İşçi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti Sondaj Kuyusu 2 İşçiye Mezar Oldu

Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 22:34:29. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sondaj çalışmasında zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]