Son Dakika Haberleri: Sondaj gemilerine havadan, su üstü ve altından refakat ediliyor
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Sondaj gemilerine havadan, su üstü ve altından refakat ediliyor

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu.

Sondaj gemilerine havadan, su üstü ve altından refakat ediliyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan Bayraktar TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden firkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" denildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
ANKARA,


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
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