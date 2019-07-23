Son Dakika Haberleri: Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor
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Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor

34 dakika önce

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor, System.String[]
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüler Twitter'dan paylaşıldı.
İnsansız hava aracından alınan görüntülere yer verilen paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize, havadan BAYRAKTAR TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden fırkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz, Twitter, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:38 Kaynak: AA
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