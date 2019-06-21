Son Dakika Haberleri: Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

10 dakika önce

Gemlik'ten Valetta limanına giden 'Globettroter 2' isimli sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'dan geçti.

Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Gemlik'ten Valetta limanına giden 'Globettroter 2' isimli sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'dan geçti.

Yaklaşık 3 saat süren 36 millik boğaz geçişini tamamlayan gemi, Valetta limanına doğru yol aldı. Saat 11: 15 sularında boğazdan geçen geminin üzerindeki dev sondaj kulesi dikkat çekti. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:06 Kaynak: İHA
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