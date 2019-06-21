Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
10 dakika önce
Gemlik'ten Valetta limanına giden 'Globettroter 2' isimli sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'dan geçti.
Gemlik
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:06 Kaynak: İHA
'ten Valetta
limanına giden 'Globettroter 2' isimli sondaj gemisi Çanakkale Boğazı
'dan geçti.
Yaklaşık 3 saat süren 36 millik boğaz geçişini tamamlayan gemi, Valetta limanına doğru yol aldı. Saat 11: 15 sularında boğazdan geçen geminin üzerindeki dev sondaj kulesi dikkat çekti. - ÇANAKKALE
Önce pompalı tüfekle ateş açtı, daha sora kendisini eve kilitledi (3)
İngiltere'de Muhafazakar Partili Başkan, Greenpeace üyesini yaka paça dışarı attı
Ekrem İmamoğlu'ndan "illegal diploma" iddiasına cevap: Ne yapacaklarını şaşırdılar
Dünya savaşın eşiğinde! Trump, İran'a süre verdi