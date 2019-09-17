Son Dakika Haberleri: Sondaj gemisi 'yavuz' mersin'de
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Sondaj gemisi 'yavuz' mersin'de

1 saat önce

TÜRKİYE'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi açıklarında demirledi.

Sondaj gemisi 'yavuz' mersin'de, System.String[]

TÜRKİYE'nin 2'nci petrol arama gemisi olan 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesinin Taşucu Mahallesi açıklarında demirledi.

Türkiye'nin ikinci açık deniz petrol platformu olan, 229,6 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip sondaj gemisi 'Yavuz', Kıbrıs açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasının ardından Silifke'nin Taşucu Mahallesi açıklarına demirledi.

İkmal için Taşucu açıklarında bekletilen geminin, hazırlıkların tamamlanmasından sonra sondaj çalışmaları için Kıbrıs açıklarına hareket edip etmeyeceği gelecek talimatla belli olacak.

Türkiye, Taşucu, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:59 Kaynak: DHA
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