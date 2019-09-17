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Sondaj gemisi 'Yavuz' Taşucu'nda

15 dakika önce

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz', Mersin açıklarına demirledi.

Sondaj gemisi 'Yavuz' Taşucu'nda, System.String[]

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz', Mersin açıklarına demirledi. Kıbrıs açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının ilk etabını tamamlayan 'Yavuz', Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi açıklarına geldi.


Kıbrıs açıklarında petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının ilkini tamamlayan 'Yavuz' adlı sondaj gemisi Taşucu açıklarında demirledi. İkmal için Taşucu açıklarında bekleyen geminin, hazırlıklarını tamamladıktan sonra sondaj çalışmaları kapsamında Kıbrıs açıklarına hareket edip etmeyeceğinin gelecek talimatla belli olacağı öğrenildi.


Yavuz sondaj gemisi, petrol ve doğal gaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı programla Dilovası Limanı'ndan Akdeniz'deki ilk sondajı için yola çıkmıştı. 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Türkiye, Kıbrıs, Taşucu, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:06 Kaynak: İHA
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