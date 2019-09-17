Sondaj gemisi 'Yavuz' Taşucu'nda demirledi

Türkiye'nin Akdeniz'de faaliyet gösteren ikinci sondaj gemisi 'Yavuz', Mersin açıklarına demirledi

MERSİN - Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi 'Yavuz', Mersin açıklarına demirledi. Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının ilk etabını tamamlayan 'Yavuz' gemisi Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi açıklarına geldi.

Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarının ilkini tamamlayan 'Yavuz' gemisi Taşucu açıklarında demirledi.

İkmal için Taşucu açıklarında bekleyen geminin hazırlıklarını tamamladıktan sonra sondaj çalışmaları kapsamında Kıbrıs açıklarına hareket edip etmeyeceği gelecek olan talimatla belli olacağı öğrenildi.

Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından 'Yavuz' sondaj gemisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı programla Dilovası Limanı'ndan Akdeniz'deki ilk sondajı için yola çıkmıştı.

6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.