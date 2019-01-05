Son Dakika Haberleri: Sondaj Kuyusu 2 İşçiye Mezar Oldu

Sondaj Kuyusu 2 İşçiye Mezar Oldu

56 dakika önce

Bursa'da su için açılan sondaj kuyusunda metan gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybederken, 4 işçinin hastanede tedavisi sürüyor.

Bursa'da su için açılan sondaj kuyusunda metan gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybederken, 4 işçinin hastanede tedavisi sürüyor. Ölen işçilerden biri henüz dünyaya yeni gelen bebeğini bir kez bile göremezken diğerinin sosyal medyada yaptığı son paylaşımı dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Batıkent Metro İstasyonu yakınlarındaki bir sondaj sahasında yaşandı. İddiaya göre, su kuyusu için sondaj yapıldığı sırada gaz sızıntısından şüphelenen 2 kişi sondaj borusundan kuyuya girdi ve girdikleri yerde sıkıştı. Sıkışan işçilere yardım etmek isteyen diğer 4 işçi de sızan metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk etapta kurtarılan 5 işçi ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişiden Yasin Balandi (18) hayatını kaybetti. Zehirlenen Muhammed Ege, Musa Balandi, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın ise tedavi altına alındı.

YENİ DOĞAN EVLADINI GÖREMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

80 metrelik su sondaj kuyusunun içerisinde sıkışan Atilla Balandi'ye ise kurtarma ekipleri 2 saat sonra ulaşabildi. 70 metrede sıkıştığı yerden AFAD ve İtfaiye ve NAK ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuk babası Atilla Balandi de kurtarılamadı. İşçinin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şanlıurfa'dan çalışmak için Bursa'ya geldikleri öğrenilen işçilerden bazılarının kardeş ve akraba oldukları belirtildi. 2 çocuk babası Atilla Balandi'nin çocuklarından birinin dünyaya yeni geldiği evladını henüz bir kez bile göremediği ortaya çıktı. 18 yaşındaki Yasin Balandi'nin ise sosyal medyadaki, "Çok şeyden korkarım ölüm hariç, hiçbir şeyin altında kalmam deniz hariç" paylaşımı dikkat çekti.

(Zafer Peker - Derya Evren - Hakan Gönül - Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:31 Kaynak: İHA

Bursa, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sondaj Kuyusu 2 İşçiye Mezar Oldu 18 Gündür Aranan Genç Kadın, Yol Kenarında Parçalanmış Halde Bulundu

Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 22:27:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sondaj Kuyusu 2 İşçiye Mezar Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]