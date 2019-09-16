Son Dakika Haberleri: Sondaj kuyusuna düşen kediyi AFAD kurtardı
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Sondaj kuyusuna düşen kediyi AFAD kurtardı

1 saat önce

Aksaray'da 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Sondaj kuyusuna düşen kediyi AFAD kurtardı, System.String[]

Aksaray'da 5 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru kedi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Hassas Mahallesi'nde müstakil evde oturan Hüseyin Ergin, bahçedeki sondaj kuyusuna yavru kedisinin düştüğünü görünce, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kedinin 5 metre derinliğindeki kuyudan kurtarılması için çalışma başlattı.


Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler, kurtardığı kedi yavrusunu sahibi Ergin'e teslim etti.

Kedinin kuyudan çıkarılmasının ardından vatandaşlar, AFAD ekiplerini alkışladı.

Hüseyin Ergin, Aksaray, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:34 Kaynak: AA
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