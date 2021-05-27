Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçtü! Çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD , 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Mehmet Aksakal'ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yeşilova 'ya bağlı Sazak köyünde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Aksakal, Çingir tarlaları mevkiindeki tarlasında bulunan su kuyusunun etrafındaki çukurları toprakla doldurmak istediği sırada üzerine toprak göçtü. Aksakal, 5 metrelik derinlikte toprağın altında kaldı.

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