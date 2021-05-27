Yeşilova'ya bağlı Sazak köyünde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mehmet Aksakal, Çingir tarlaları mevkiindeki tarlasında bulunan su kuyusunun etrafındaki çukurları toprakla doldurmak istediği sırada üzerine toprak göçtü. Aksakal, 5 metrelik derinlikte toprağın altında kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Mehmet Aksakal'ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sondaj kuyusunda üzerine toprak göçtü! Çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika