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Sondaj Kuyusundan Üst Üste Acı Haber

1 saat önce

Sondaj kuyusundan üst üste acı haber Bursa'da temiz su için açılan sondaj kuyusu 2 kişiye mezar olurken 4 kişinin de zehirlenmesine sebep oldu Sondaj borusunda 70 metrede sıkışıp 2 saat sonra ulaşılan işçide kurtarılamadıBURSA - Bursa'da temiz su için açılan sondaj kuyusu 2 kişiye mezar olurken...

Sondaj kuyusundan üst üste acı haber
Bursa'da temiz su için açılan sondaj kuyusu 2 kişiye mezar olurken 4 kişinin de zehirlenmesine sebep oldu
Sondaj borusunda 70 metrede sıkışıp 2 saat sonra ulaşılan işçide kurtarılamadı

BURSA - Bursa'da temiz su için açılan sondaj kuyusu 2 kişiye mezar olurken 4 kişinin de zehirlenmesine sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Batıkent Metro İstasyonu yakınlarındaki bir sondaj sahasında yaşandı. İddiaya göre su kuyusu için sondaj yapıldığı sırada gaz sızıntısından şüphelenen 2 kişi sondaj borusundan kuyuya girdi ve girdikleri yerde sıkıştı. Sıkışan işçilere yardım etmek isteyen diğer 4 işçi de sızan metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine 112, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevkedildi. İlk etapta kurtarılan 5 işçi ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişiden Yasin Balangihayatını kaybetti. Zehirlenen Muhammed Ege, Musa Balangi, İbrahim Orçan, ve Mehmet Aydın ise tedavi altına alındı.
Yeni doğan evladını göremeden hayatını kaybetti
80 metrelik su sondaj kuyusunun içerisinde sıkışan işçiye ise kurtarma ekipleri 2 saat sonra ulaşabildi. 70 metrede sıkıştığı yerden AFAD ve İtfaiye ve NAK ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuk babası Atilla Balangi ise kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin kimliği henüz belirlenemezken cansız cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şanlı Urfa'dan çalışmak için Bursa'ya geldikleri öğrenilen işçilerden bazılarının kardeş ve akraba oldukları belirtildi. 2 çocuk babası Atilla Balangi'nin çocuklarından birinin yeni dünyaya geldiği evladını henüz göremediği ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:52 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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