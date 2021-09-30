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Sondaj makinesi ile Çubuk agat taşının kesimi yapıldı - Son Dakika

Sondaj makinesi ile Çubuk agat taşının kesimi yapıldı

30.09.2021 16:26
Sondaj makinesi ile Çubuk agat taşının kesimi yapıldı, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkartılan yarı değerli taşlardan agat taşı, sondaj makinesiyle kesildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çıkartılan yarı değerli taşlardan agat taşı, sondaj makinesiyle kesildi.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Çubuk Belediyesi iş birliğinde kurulan Çubuk Agat Taşı İşlemeciliği Atölyesi'nde sondaj makinesiyle agat taşı kesimi denendi.

Jeoloji mühendisi Süleyman Ceren, Çubuk agat taşının sertlik oranının 6 ila 7 derece olduğunu, bu nedenle kesiminde zorlanıldığına belirterek, "Bugüne kadar bu sistemle kesim denenmemişti. Biz de bu konuda belediyeye destek olmaya çalıştık. Çubuk agat taşının sertliği oldukça yüksek olduğu için kesim işi çok yavaş işliyor." dedi.

Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Çubuk Agat Taşı Projesi Koordinatörü Yusuf Kürşat Mercan ise yeni kesim teknikleri geliştirmeyi ve bu konuda yeni makineler tasarlamayı amaçladıklarını anlattı.

Kendilerine destek olan sondaj firmalarına teşekkür eden Mercan, "Sondaj makinesinden esinlenerek farklı makine tasarımları yapmak istiyoruz. Bu deneme çalışmaları sonucunda Ankara Kalkınma Ajansına sunacağımız farklı makine tasarımlarıyla yarı kıymetli taşların işlenmesini kolaylaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Sondaj makinesi ile Çubuk agat taşının kesimi yapıldı
Sondaj makinesi ile Çubuk agat taşının kesimi yapıldı
Sondaj makinesi ile Çubuk agat taşının kesimi yapıldı
Sondaj makinesi ile Çubuk agat taşının kesimi yapıldı
Sondaj makinesi ile Çubuk agat taşının kesimi yapıldı

Çubuk Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sondaj makinesi ile Çubuk agat taşının kesimi yapıldı - Son Dakika


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