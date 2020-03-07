Sondaj su sızıntısına sebep oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sondaj su sızıntısına sebep oldu - Son Dakika

Sondaj su sızıntısına sebep oldu

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emetbor lojmanları karşısındaki evlerin bodrum katlarında biriken suyun nereden geldiği uzun çalışmalar sonucunda bulundu.

Sondaj su sızıntısına sebep oldu, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emetbor lojmanları karşısındaki evlerin bodrum katlarında biriken suyun nereden geldiği uzun çalışmalar sonucunda bulundu. Kaçak suyun, sondaj çalışması sebebiyle sızdığı belirlendi.


Emet ilçesinde yaklaşık 2 aydır Karayolları Etibor Sosyal Tesisleri karşısındaki evlerde su baskınları yaşanıyordu.


Konu üzerine mahalle halkının şikayetleri üzerine Kütahya Valiliği konunun araştırılması talimatını vermişti. Emet Belediyesi ve Emet Etibor işletmesi yetkilileri sorunun kaynağını bulurken, çözüm için çalışmalar başladı.


Karayolları mevkiinde evlerinin bodrumlarına su basan vatandaşların, su basan bodrum katları belediye itfaiye ekiplerince tahliye edilirlerken, teknik ekipler hat ve güzergahlarda gerekli kontrollerini yaparak, hiçbir boru ve hatta sıkıntı bulmamamıştı. Belediye tarafından su analizlerinde klora rastlanmaması, şebeke suyu olmadığına işaret olurken, suyun ılık olmasıda, kaynak sulardan sızma olarak da değerlendirilmişti.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ında yerinde incelediği çalışmalar ile Etibor'un sosyal tesislerde yaptırdığı sıcak su sondajının sebep olabileceği belirtilen su baskınları için, Emetbor lojmanları önünde kaçak suyun bulunduğu bölgede, kaçağı önlemek için gerekli çalışmaların başlatıldığı açıklandı.


Karayolları mevkiinde, kaynak suyun ıslahı için belediye ve Emetbor işletme ekipleri ortak çalışma yürütüyorlar. - KÜTAHYA

Kütahya Valiliği, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de yazın buz gibi su içebilmek için kuyular karla dolduruldu
Fönlü saçları, ojeli tırnaklarıyla benzincide depoları dolduruyor Gençlik hastalığı teşhisi konulan 'Fındık' kritik süreci atlattı Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 18:29:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sondaj su sızıntısına sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]