Sondaj su sızıntısına sebep oldu - Son Dakika

Kütahya'nın Emet ilçesinde Emetbor lojmanları karşısındaki evlerin bodrum katlarında biriken suyun nereden geldiği uzun çalışmalar sonucunda bulundu. Kaçak suyun, sondaj çalışması sebebiyle sızdığı belirlendi.



Emet ilçesinde yaklaşık 2 aydır Karayolları Etibor Sosyal Tesisleri karşısındaki evlerde su baskınları yaşanıyordu.



Konu üzerine mahalle halkının şikayetleri üzerine Kütahya Valiliği konunun araştırılması talimatını vermişti. Emet Belediyesi ve Emet Etibor işletmesi yetkilileri sorunun kaynağını bulurken, çözüm için çalışmalar başladı.



Karayolları mevkiinde evlerinin bodrumlarına su basan vatandaşların, su basan bodrum katları belediye itfaiye ekiplerince tahliye edilirlerken, teknik ekipler hat ve güzergahlarda gerekli kontrollerini yaparak, hiçbir boru ve hatta sıkıntı bulmamamıştı. Belediye tarafından su analizlerinde klora rastlanmaması, şebeke suyu olmadığına işaret olurken, suyun ılık olmasıda, kaynak sulardan sızma olarak da değerlendirilmişti.



Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ında yerinde incelediği çalışmalar ile Etibor'un sosyal tesislerde yaptırdığı sıcak su sondajının sebep olabileceği belirtilen su baskınları için, Emetbor lojmanları önünde kaçak suyun bulunduğu bölgede, kaçağı önlemek için gerekli çalışmaların başlatıldığı açıklandı.



Karayolları mevkiinde, kaynak suyun ıslahı için belediye ve Emetbor işletme ekipleri ortak çalışma yürütüyorlar. - KÜTAHYA