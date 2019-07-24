Son Dakika Haberleri: Sondaj yapan kamyon devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sondaj yapan kamyon devrildi

1 saat önce

Diyarbakır'da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.

Sondaj yapan kamyon devrildi, System.String[]
Diyarbakır'da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.

Olay, Çınar ilçesinde bulunan Çeme Reşan piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı sondaj aracı, çalışma esnasında toprağın kayması sonucu takla attı. Takla atan kamyonda bulunan şoförün burnu bile kanamazken, kamyon hafriyat ekibi tarafından kaldırıldı. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Suriye, Çınar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
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