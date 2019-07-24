Sondaj yapan kamyon devrildi
1 saat önce
Diyarbakır'da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.
Diyarbakır Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
'da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.
Olay, Çınar
ilçesinde bulunan Çeme Reşan piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Suriye
uyruklu bir kişinin kullandığı sondaj aracı, çalışma esnasında toprağın kayması sonucu takla attı. Takla atan kamyonda bulunan şoförün burnu bile kanamazken, kamyon hafriyat ekibi tarafından kaldırıldı. - DİYARBAKIR
Türkiye ile ABD güvenli bölge görüşmelerine başladı Aynı binada 3 saat arayla çıkan yangın korku yarattı Eski sevgilisi başkasıyla nişanlanan genç tapınakta intihar etti Tarlasında silahla vurulmuş olarak ölü bulundu