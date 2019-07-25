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Sondaj yapan kamyon devrildi

1 saat önce

Sondaj yapan kamyon devrildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.

Sondaj yapan kamyon devrildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.
Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Çeme Reşan piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı sondaj aracı çalışma esnasında toprağın kayması sonucu takla attı. Takla atan kamyonda bulunan şoförün burnu bile kanamazken kamyon hafriyat ekibi tarafından kaldırıldı.
Sondaj yapan kamyon devrildi
Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:46 Kaynak: İHA
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