Sondaj yapan kamyon devrildi
1 saat önce
Sondaj yapan kamyon devrildiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:46 Kaynak: İHA
Sondaj yapan kamyon devrildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da sondaj çalışması yapan kamyonu taşıyamayan toprak kaydı, kamyon taklalar atarak metrelerce yuvarlandı.
Olay, Diyarbakır'ın Çınar
ilçesinde bulunan Çeme Reşan piknik alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriye
uyruklu bir kişinin kullandığı sondaj aracı çalışma esnasında toprağın kayması sonucu takla attı. Takla atan kamyonda bulunan şoförün burnu bile kanamazken kamyon hafriyat ekibi tarafından kaldırıldı.
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