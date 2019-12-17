Sondaj yaparken gazdan etkilenen işçi, hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sondaj yaparken gazdan etkilenen işçi, hastanelik oldu - Son Dakika

Sondaj yaparken gazdan etkilenen işçi, hastanelik oldu

6 saat önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, su kuyusu açmak için sondaj çalışması yaparken, sızan gazdan etkilenen işçi Rıdvan Ezim (24), hastanede tedaviye alındı.

Sondaj yaparken gazdan etkilenen işçi, hastanelik oldu, System.String[]

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, su kuyusu açmak için sondaj çalışması yaparken, sızan gazdan etkilenen işçi Rıdvan Ezim (24), hastanede tedaviye alındı.

Olay, Yenişehir'e bağlı Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftlikte su kuyusu açmak için sondaj çalışması yapan işçi Rıdvan Ezim, kuyudan sızan gazdan etkilenerek, fenalaştı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Ezim'i ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Rıdvan Ezim, hastanenin KBRN ünitesinde tedaviye alındı. Sızan gazın tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.


Yenişehir, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:59 Kaynak: DHA
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