Söndü zannedilen mangal kıvılcımı evin çatısını yaktı - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında söndüğü zannedilen mangal kömürünün kıvılcımından çıkan yangın paniğe neden oldu. Çatı tamamen yanarken yangın yan binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa Selendi ilçesinde çıkan yangında iki katlı bir evin çatısı kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre yangın, saat 16.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Yeni Cami Mahallesi Şehit Savcı Ethem Ekim Caddesindeki iki katlı bir evin çatısında çıktı. Sevim İ'ye ait evin çatısında söndürüldüğü zannedilen mangal ateşinin kıvılcımının çatıya teması ile çıktığı iddia edilen yangın görenlerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen Selendi itfaiye ekiplerinin yangını yan binaya sıçramadan kontrol altına alındı. İlçenin yerel tuhafiye pazarının da olması nedeniyle büyük panik yaşanan yangında 2 katlı evin çatısı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında maddi hasar oluşurken, Selendi İlçe Emniyet Amirliği yangınla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA