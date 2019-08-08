Son Dakika Haberleri: Söndürmek istediği alevlerin arasında kalan genç kız yaralandı
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Söndürmek istediği alevlerin arasında kalan genç kız yaralandı

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evinin bahçesindeki yangını söndürmeye çalışan genç kız, üzerinde bulunduğu damın çökmesiyle alevlerin arasında kalarak yaralandı.

Söndürmek istediği alevlerin arasında kalan genç kız yaralandı, System.String[]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde evinin bahçesindeki yangını söndürmeye çalışan genç kız, üzerinde bulunduğu damın çökmesiyle alevlerin arasında kalarak yaralandı.
İbrahim Kaya'ya ait Yeni Mahalle Mehtap Sokak'taki tek katlı evin bahçesinde mutfak olarak kullanılan toprak damlı bölümde sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyayı tutuşturmasıyla yangın çıktı.
Mutfaktan dumanlar çıktığını gören aile fertleri, yangına müdahale etmeye çalıştı.
Merdivenle mutfağın damına çıkan Melek Kaya (18), yangına müdahale ederken üzerinde bulunduğu toprak damın çökmesiyle alevlerin arasında kaldı.
Kızını alevlerin arasından kurtaran İbrahim Kaya, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Kolları yanan ve dumandan etkilenen Melek Kaya, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eyrılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfak olarak kullanılan yapı kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çocuklarının mutfaktaki sobayı yakarken sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığını söyledi.

Kızının yangına müdahale ederken mutfağın içine düştüğünü anlatan Kaya, "Kızımı görür görmez mutfağın içine girdim ve kolundan tutarak dışarı çıkardım. Kızımın iki kolu da yandı. Mutfağımız da tamamen kullanılamaz hale geldi. Bütün kışlık yiyeceklerimiz de yandı." diye konuştu.
İbrahim Kaya, Doğubeyazıt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:26 Kaynak: AA
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