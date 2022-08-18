Adana'da lastik deposunda yangın: 2 yaralı (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da lastik deposunda yangın: 2 yaralı (3)

18.08.2022 07:42
Adana'da lastik deposunda yangın: 2 yaralı (3)

SÖNDÜRÜLDÜAdana'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

SÖNDÜRÜLDÜ

Adana'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Depodaki yangının, bitişiğinde bulanan iş yerine zarar verdiği belirlenirken, iş yerinin çatısının çöktüğü, bazı ürünlerin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. 2 kişinin yaralandığı ve büyük çapta hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenini belirlemek için, soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından inceleme başlatılacak.


YORUMLAR
500
Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü Motosiklet ve bisiklet yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı Motosiklet ve bisiklet yedek parça deposunda yangın: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da lastik deposunda yangın: 2 yaralı (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
06:58 Nişan atma mevzusu büyüdü! İki aile arasında çıkan silahlı kavgada polis de yaralandı
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 07:42:38. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da lastik deposunda yangın: 2 yaralı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement