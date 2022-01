Söndürülemeyen petrol boru hattı için Vali'den ilk açıklama: Can kaybımız yok - Son Dakika

Pazarcık ilçesinde Narlı Mahallesi'ndeki BOTAŞ petrol hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda İtfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, kolluk kuvvetleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın ardından çıkan yangının Kahramanmaraş- Gaziantep kara yoluna sıçraması sebebiyle arter çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

"CAN KAYBI YAŞANMADI"

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, patlama sonrası çıkan yangının yerleşim yerini etkilemediği ve can kaybının yaşanmadığını söyledi. Vali Coşkun, "Patlamanın nedeni henüz belli değil. Petrol akımı kesildi. Yangına müdahale sürüyor. Yangının etkisi de azalmaya başladı. Boruda petrol olduğu için yangın kontrollü şekilde sürüyor. Şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok. İnşallah ekiplerimiz kısa sürede yangını söndürecek. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

"19 ARAÇLA DESTEK VERİYORUZ"

Yangına müdahalenin yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, "Narlı BOTAŞ petrol hattında meydana gelen yangının söndürülmesine itfaiye ekiplerimiz 19 araçla destek veriyor. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Söndürme ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

BOTAŞ: PETROL AKIŞI DURDURULMUŞTUR

Diğer yandan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), yangınla ilgili açıklama yaptı. BOTAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde 18 Ocak 2022 günü saat 19.30 sıralarında Irak- Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle patlama olmuş ve patlama sonucunda yangın meydana gelmiştir. BOTAŞ ekiplerince petrol akışı derhal durdurularak, teknik emniyet tedbirleri kapsamında olay yerine en yakın hat vanaları kapatılmıştır. Yangına çok sayıda itfaiye aracı, BOTAŞ Acil Müdahale ekipleri ve ilgili birimler müdahale etmektedir. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi.

"HAVA ŞARTLARI İŞİ ZORLAŞTIRIYOR"

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ise olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildiğini belirten Yılmazcan, şöyle konuştu: "Olay yeri, ilçemize 17-18 kilometre mesafede. Tüm ekiplerimiz bölgede. Duruma hakimiz ama aldığımız ilk bilgilere göre yangının sabaha kadar devam etmesi bekleniyor. Narlı yerleşim yerine de yakın bir yer. En büyük korkumuz yerleşim yerlerine sıçraması. Tüm ekipler bölgede çalışıyor. Gaziantep'ten de takviye geliyor. Hava şartları çalışma şartlarını zorlaşıyor. Tüm ekibimize teşekkür ediyorum."