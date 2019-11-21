Son Dakika Haberleri: Söndürülmeden atılan izmarit yangına sebep oldu
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Söndürülmeden atılan izmarit yangına sebep oldu

6 saat önce

Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Söndürülmeden atılan izmarit yangına sebep oldu, System.String[]

Kayseri'de bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Merkez Kocasinan ilçesi 6056. Sokak'taki bir iş yerinin çatı katında söndürülmeden atılan sigara izmariti, atık sünger ve kumaş parçalarının tutuşmasına neden oldu.

Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:18 Kaynak: AA
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