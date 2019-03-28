Son Dakika Haberleri: Söndürülmeden Bırakılan Sigara İş Yerini Yaktı

Söndürülmeden Bırakılan Sigara İş Yerini Yaktı

1 saat önce

Şanlıurfa'da bir iş yeri, çalışanlarından birinin söndürmeden bıraktığı sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Söndürülmeden Bırakılan Sigara İş Yerini Yaktı, System.String[]
Şanlıurfa'da bir iş yeri, çalışanlarından birinin söndürmeden bıraktığı sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Kadıkendi Mahallesi'nde bulunan bir demir doğrama atölyesinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İş yerinde tinerin bulunması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 2 saatte söndürülebildi.

Büyük çaplı hasara neden olan yangınla ilgili inceleme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının çalışanlardan birinin söndürmeden bıraktığı sigara izmaritinden çıktığını tespit etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA

İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
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