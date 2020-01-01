Söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı - Son Dakika

Söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, söndürülmeden dökülen soba külleri nedeniyle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, söndürülmeden dökülen soba külleri nedeniyle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi'nde çevre sakinlerinin otopark olarak kullandığı boş arsaya söndürülmeden dökülen kül, Ercan Çevik'e ait 35 C 5880 plakalı otomobile kıvılcım sıçramasına neden oldu. Aracın alev aldığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ercan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını park ettiğinde çevrede soba külü olmadığını belirterek, "Vatandaşlarımız bilinçsiz olarak soba küllerini buraya atmış, aracım da tutuştu. Neyse ki kimsenin canına bir şey gelmedi." dedi.

Polis, külleri kimin attığını belirlemek üzere çalışma başlattı.

Söndürülmeden dökülen soba külü otomobili yaktı

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:37 Kaynak: AA
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