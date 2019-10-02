Son Dakika Haberleri: Soner Arıca: Canlı söyleyemeyen playback yapar!
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Soner Arıca: Canlı söyleyemeyen playback yapar!

12 dakika önce

Şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen sanatçı, keyifli bir söyleşiye imza attı.

Soner Arıca: Canlı söyleyemeyen playback yapar!, System.String[]

Şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen sanatçı, keyifli bir söyleşiye imza attı. Program sırasında Arıca, "Ben playback yapmıyorum, şarkıyı canlı söyleyemeyen playback yapar" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:01 
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