Soner Arıca: Canlı söyleyemeyen playback yapar!
12 dakika önce
Şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen sanatçı, keyifli bir söyleşiye imza attı.
Şarkılarını sevenleriyle birlikte söyleyen sanatçı, keyifli bir söyleşiye imza attı. Program sırasında Arıca, "Ben playback yapmıyorum, şarkıyı canlı söyleyemeyen playback yapar" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:01
Tarık Ünlüoğlu'nun sanatçı dostları hastaneye akın etti Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia partide etek giydi Lübnan Başkanı Saad Hariri'nin, bikini modelinin hesabına 16 milyon dolar havale ettiği ortaya çıktı MasterChef'e veda eden isim Bahri oldu