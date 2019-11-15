Soner Arıca'ya anlamlı ödül

Nevşehir Altınyıldız İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Dönüşüm Projesiyle Kitap Şenliği'nde ödülünü Müdür Yardımcısı Ahmet Ünal'dan alan şarkıcı, "Doğanın biz olduğunu unutmayalım" dedi.