Son Dakika Haberleri: Soner Arıca'ya anlamlı ödül
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Soner Arıca'ya anlamlı ödül

6 saat önce

Nevşehir Altınyıldız İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Dönüşüm Projesiyle Kitap Şenliği'nde ödülünü Müdür Yardımcısı Ahmet Ünal'dan alan şarkıcı, "Doğanın biz olduğunu unutmayalım" dedi.

Soner Arıca'ya anlamlı ödül, System.String[]

Nevşehir Altınyıldız İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Dönüşüm Projesiyle Kitap Şenliği'nde ödülünü Müdür Yardımcısı Ahmet Ünal'dan alan şarkıcı, "Doğanın biz olduğunu unutmayalım" dedi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12 
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