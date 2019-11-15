Soner Arıca'ya anlamlı ödül
6 saat önce
Nevşehir Altınyıldız İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Dönüşüm Projesiyle Kitap Şenliği'nde ödülünü Müdür Yardımcısı Ahmet Ünal'dan alan şarkıcı, "Doğanın biz olduğunu unutmayalım" dedi.
Nevşehir Altınyıldız İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen Dönüşüm Projesiyle Kitap Şenliği'nde ödülünü Müdür Yardımcısı Ahmet Ünal'dan alan şarkıcı, "Doğanın biz olduğunu unutmayalım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12
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